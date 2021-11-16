Абакан, 16 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в больнице города Абакана возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трагедия

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ребёнок проживал в одном из сёл Алтайского района Хакасии. Предварительно установлено, что 13 ноября родители заметили у девочки незначительное ухудшение самочувствия. Поздно вечером её состояние стало резко ухудшаться. Выросла температура, появились тошнота, рвота, слабость, боли в животе.

Родители вызвали скорую помощь. Примерно в час ночи 14 ноября ребёнка доставили в больницу Абакана. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия и терапию, девочка скончалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В рамках расследования получена необходимая медицинская документация, карты вызова скорой помощи. Проводится судебно-медицинское исследование. Расследование продолжается.