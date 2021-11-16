Москва, , 12:27 — REGNUM Опыт участия в волонтёрских проектах и полученные навыки помогли каждому третьему жителю России (35%) устроиться на работу (в 2019 году — 38%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Волонтёры Андрей Алексеев

Минимум один раз принимали участие в волонтерских проектах 25%. Были волонтерами несколько раз 15%. Постоянно занимаются волонтёрством 3%. Ни разу не принимали участие в волонтерских проектах 74% граждан.

За два года на 3% увеличилось число граждан, принимавших участие в волонтерских проектах, — с 23% в 2019 году до 26% в 2021 году. Чаще становятся волонтёрами женщины, чем мужчины (28% против 23%) и молодежь до 24 лет (54%).

Опрос проведен 29 октября — 11 ноября 2021 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет в 448 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два-три года в России стало больше компаний, реализующих программы корпоративного волонтерства.

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