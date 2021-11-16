Брянск, 16 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Прямая линия губернатора Брянской области Александра Богомаза состоится 23 ноября, сообщили 16 ноября в пресс-службе правительства региона.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Впервые общение с жителями пройдёт сразу на нескольких эфирных площадках. Трансляция будет вестись в эфире телеканалов «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32РАДИО», в официальной группе «Брянская область» социальной сети «ВКонтакте». Начнётся прямая линия в 17:00.

Единый кол-центр уже начал принимать звонки от жителей. Обращения также могут быть письменными, устными и в формате видео.