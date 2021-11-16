Богота, 16 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Колумбийская коммунистическая партия выразила свое безоговорочное неприятие политико-медийных кампаний и агрессивных действий против Кубы, которые через социальные сети разрабатываются и финансируются правительством США. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Отмечается, что для этого Вашингтон использует внутренних операторов, которые манипулируют кубинской реальностью, пропагандируя насилие и дестабилизацию, с планом мягкого переворота и смены режима в соответствии со своей доктриной «нетрадиционной войны».

В этой связи Коммунистическая партия Колумбии призывает левые, общественные и народные движения успешно и солидарно завершить День солидарности «Cuba Vive» против нового натиска империализма США.

Согласно заявлению, это также «день безоговорочной и постоянной поддержки кубинского народа, предшествующий празднованию пятой годовщины со дня смерти главнокомандующего Фиделя Кастро и 63-й годовщины исторического триумфа кубинской революции».