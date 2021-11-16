Самара, 16 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Ключевые инфраструктурные проекты Самарской области представят на форуме «Транспорт России — 2021» в Москве. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Инстаграм Александра Козлова Строительство моста

Глава региона Дмитрий Азаров возглавил официальную делегацию региона на этом форуме. Область входит в топ-3 регионов России по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2021 году в рамках этого нацпроекта было приведено в порядок около 400 км автотрасс.

Отмечается, что в области раньше срока открыли новый мост через реку «Сок», ускоренными темпами идёт работа по второму этапу строительства мостового перехода «Фрунзенский», специалисты продолжают возводить моста через Волгу со 100-километровой трассой около Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

«Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога «Тольятти — Ягодное». Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии «Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что была одобрена заявка Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки метро в Самаре с возведением станции «Театральная».

Отмечается, что эти темы планируют обсудить во время форума. Глава области намерен провести ряд встреч, которые будут посвящены реализации инфраструктурных проектов в регионе. Кроме этого, на дискуссии «Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации» планируется обсудить глобальный энергопереход, цифровизацию транспортной отрасли и единую опорную транспортную сеть.