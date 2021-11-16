Элиста, , 12:25 — REGNUM

В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 36 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперативном штабе 16 ноября. Это один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Лечение в инфекционных стационарах получают 477 ковид-пациентов. Состояние 32 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 1 895 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 061 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 397 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии выявили 37 новых заражений коронавирусом