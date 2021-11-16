Красногорск, 16 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 16 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2043 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 623 случая больше аналогичного показателя 15 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2666 человек, а днем ранее — у 2955 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 16 ноября в России было выявлено 36 818 новых случаев заражения коронавирусом.