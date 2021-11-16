Ярославль, , 12:24 — REGNUM В Ярославле не могут завершить благоустраивать четыре двора по программе «Решаем вместе!». Об этом сообщает ЯрНьюс.

Благоустройство двора в Ярославле Yarnews.net

Всего в 2021 году должны были благоустроить 23 дворовых территории, однако по 18 дворам мэрии пришлось найти нового подрядчика. Предыдущий подрядчик ГК «Маист» работы не завершил.

Сейчас осталось доделать четыре двора — три в Дзержинском районе города и ещё один в Заволжском. Сроки по ним просрочены — работы должны были завершиться 1 ноября 2021 года. В работах помогают и субподрядчики, однако несмотря на это ни один из дворов не близок к завершению.

В следующем году условия для подрядчиков обещают ужесточить, чтобы избежать повторения сложившейся ситуации.

«В целях ужесточения контроля за работой подрядных организаций и во избежание повторения ситуации по срыву сроков реализации программных мероприятий, директору МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Масленцеву Глебу указано на необходимость обязательного включения в проекты муниципальных контрактов условия об ответственности подрядчика за нарушения сроков выполнения работ, определенных календарным графиком производства работ, в части недопущения нарушения промежуточных сроков завершения отдельных этапов работ», — сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Когда благоустройство дворовых территорий будет закончено, пока остаётся неясным.

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