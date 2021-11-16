Ярославль, 16 ноября 2021, 12:24 — REGNUM В Ярославле не могут завершить благоустраивать четыре двора по программе «Решаем вместе!». Об этом сообщает ЯрНьюс.
Всего в 2021 году должны были благоустроить 23 дворовых территории, однако по 18 дворам мэрии пришлось найти нового подрядчика. Предыдущий подрядчик ГК «Маист» работы не завершил.
Сейчас осталось доделать четыре двора — три в Дзержинском районе города и ещё один в Заволжском. Сроки по ним просрочены — работы должны были завершиться 1 ноября 2021 года. В работах помогают и субподрядчики, однако несмотря на это ни один из дворов не близок к завершению.
В следующем году условия для подрядчиков обещают ужесточить, чтобы избежать повторения сложившейся ситуации.
Когда благоустройство дворовых территорий будет закончено, пока остаётся неясным.
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