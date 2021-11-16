Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение России и Финляндии, со строгим соблюдением антиковидных мер, возобновится с 12 декабря 2021 года. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости.

Морозов Л.Н Поезд «Аллегро»

«Решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии открыли 14 октября пограничный пункт «Вайниккала» на финляндско-российской границе, при этом ограничения на внешней границе этой страны сохраняются, и для обычных российских туристов и любителей шопинга Финляндия пока остаётся закрытой.