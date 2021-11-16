Кемерово, , 12:23 — REGNUM Центральный районный суд Кемерова оставил без изменения меру пресечения для всех фигурантов второго дела «Зимней вишни». Об этом сообщает сайт Ngs42.ru.

Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Отметим, что обвиняемыми по этому делу проходят экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова, её сын бизнесмен Эдуард Комков, начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей и директор строительной компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

Об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО, ранее просили подсудимые и их адвокаты.

Однако, как сообщает СМИ, судья оставила ходатайства без удовлетворения. Содержаться в СИЗО они будут до 26 февраля 2022 года.

Напомним, пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.