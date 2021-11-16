Геленджик, Краснодарский край, , 12:22 — REGNUM Несколько сотен жителей Геленджика пришли к зданию Дома культуры, где 16 ноября проводились общественные слушания по проекту нового Генерального плана города.

Геленджик (сс)Катерина Ровенская

«На входе в ДК толпа. Внутри здания много сотрудников администрации, вероятно, имитирующих довольных жителей города», — пишет телеграм-канал «Хороший Геленджик».

Позже фото в своём телеграм-канале опубликовал глава Геленджика Алексей Богородистов — на фото, где он беседует с жителями, за его спиной видны сотрудники правоохранительных органов, у входа, действительно, собрались сотни людей.

«Благодарен всем жителям, которые пришли сегодня обсудить проект генерального плана нашего родного города. Ваше неравнодушие вселяет уверенность в то, что вместе мы сформируем правильный градостроительный документ. Не обошлось без провокаторов, которые периодически не давали людям услышать ответы на волнующие их темы, но в целом ответили всем обеспокоенным гражданам на их беспокойства», — написал в соцсетях Богородистов.

Он добавил, что заявления от жителей будут приниматься в ДК до конца дня.

Проект Генерального плана Геленджика вызвал массовое возмущение жителей — владельцев земельных участков и частных домов. Документ предполагает создание зелёного каркаса города, в результате участки многих жителей города-курорта, где их дома стоят не одно десятилетие, в соответствии с планами властей, могут быть переведены в рекреационную и общественно-деловую зоны. Люди боятся потерять права на собственность