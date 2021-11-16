Москва, , 12:22 — REGNUM Введение системы QR-кодов на авиаперевозках планируется тщательно отработать. Об этом в кулуарах форума «Транспортная неделя» заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

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«Введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны. И я знаю, что председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании координационного штаба», — сказал Белоусов.

По его словам, все технологии должны быть «тщательно отработаны и сначала должен быть проведен эксперимент».