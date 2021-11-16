Тюмень, , 12:22 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 344 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус vperemen.com

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 347 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 ноября коронавирусом заразились 76 307 человек, выздоровели 60 125 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 16 ноября в регионе скончались 2600 пациентов с COVID-19 (на 14 человек больше, чем днём ранее).

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