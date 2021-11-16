Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:103.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 38 очков. В составе «Лейкерс» защитник Тэйлен Хортон-Такер набрал 28 очков.

«Чикаго» одержал 10-ю победу в 14 матчах сезона. «Лейкерс» потерпели седьмое поражение в 15 играх.

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