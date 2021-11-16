Ульяновск, , 12:20 — REGNUM В Ульяновской области для учеников начальных классов в меню включены дополнительные блюда. Это будут «витаминные блюда», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Региональное министерство просвещения издало распоряжение о корректировке школьного меню для учащихся начальных классов. В ведомстве заявляют, что поправка предусматривает «дополнительную витаминизацию питания» для «укрепления иммунитета и профилактики вирусных заболеваний». В частности, частью школьного питания станут свежие фрукты, плодоовощные соки, витаминизированные напитки.

Исполняющая обязанности министра просвещения Ульяновской области Ирина Киселёва отмечает, что спорт и правильное питание и являются одним из ключевых компонентов здорового образа жизни, которые следует прививать «с самого раннего детства».

Всего в Ульяновской области бесплатные горячие обеды получают порядка 54 тыс. школьников с первого по четвёртые классы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина назвала куриное яйцо и сливочное масло самыми подходящими продуктами питания для завтрака.