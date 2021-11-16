Кострома, 16 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Костроме выбрали символ 870-летия города. Об этом сообщает дума областного центра.

Символ-победитель

Напомним, ранее городские власти объявили конкурс на лучшую эмблему, которая будет использоваться как официальная символика празднования юбилея Костромы в 2022 году и украсит официальные сайты, баннеры и сувенирную продукцию.

На конкурс было представлено 24 работы 11 авторов. Лучшей признали эмблему, изготовленную художником Сулейманом Кадыбердеевым.

«Она включает в себя символы — дату 870 (столько лет городу) и слово «Кострома», которое как бы вытекает из юбилейной даты, образуя часть Торговых Рядов с колокольней церкви Спаса, при этом буквы в слове «Кострома» изображаются похожими на арки Торговых Рядов», — говорится в описании работы.

Победитель получит вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, но взамен обязуется не брать дополнительную плату за использование плодов его труда. Кадыбердеев предложил конкурсной комиссии ещё два варианта эмблемы, стилизованные под кокошник и городской указатель. За них художнику присудили поощрительные премии в размере 20 тысяч рублей.