В Костроме выбрали символ 870-летия города
Кострома, 16 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Костроме выбрали символ 870-летия города. Об этом сообщает дума областного центра.
Напомним, ранее городские власти объявили конкурс на лучшую эмблему, которая будет использоваться как официальная символика празднования юбилея Костромы в 2022 году и украсит официальные сайты, баннеры и сувенирную продукцию.
На конкурс было представлено 24 работы 11 авторов. Лучшей признали эмблему, изготовленную художником Сулейманом Кадыбердеевым.
Победитель получит вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, но взамен обязуется не брать дополнительную плату за использование плодов его труда. Кадыбердеев предложил конкурсной комиссии ещё два варианта эмблемы, стилизованные под кокошник и городской указатель. За них художнику присудили поощрительные премии в размере 20 тысяч рублей.