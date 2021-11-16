Биробиджан, , 12:19 — REGNUM В Еврейской автономии проводится прокурорская проверка информации о том, что двоих школьников, у которых не было медицинских масок, выгнали из общественного транспорта на мороз. Виновных намерены наказать, сообщило ИА ЕАОMedia.

Пассажиры в общественном транспорте Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Отсутствие средств индивидуальной защиты либо средств на проезд — это не повод выставлять детей из общественного транспорта. Напомним, что с 7 марта 2021 года вступили в законную силу поправки в ст. 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», запрещающие высаживать лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд», — отметили в надзорном ведомстве.

Как стало известно прокуратуре, двоих подростков высадил кондуктор. Её представители намерены выяснить, насколько такие действия соответствуют федеральному законодательству в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Биробиджана Александр Головатый запретил высаживать детей, на которых нет маски, из общественного транспорта. Поводом для такого распоряжения послужили жалобы в соцсетях на то, что школьников выгоняют из автобусов на мороз из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса.