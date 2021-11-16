Прокуратура ЕАО накажет тех, кто высадил подростков без масок из автобуса
Биробиджан, 16 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Еврейской автономии проводится прокурорская проверка информации о том, что двоих школьников, у которых не было медицинских масок, выгнали из общественного транспорта на мороз. Виновных намерены наказать, сообщило ИА ЕАОMedia.
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«Отсутствие средств индивидуальной защиты либо средств на проезд — это не повод выставлять детей из общественного транспорта. Напомним, что с 7 марта 2021 года вступили в законную силу поправки в ст. 20 Федерального закона
Как стало известно прокуратуре, двоих подростков высадил кондуктор. Её представители намерены выяснить, насколько такие действия соответствуют федеральному законодательству в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Биробиджана Александр Головатый запретил высаживать детей, на которых нет маски, из общественного транспорта. Поводом для такого распоряжения послужили жалобы в соцсетях на то, что школьников выгоняют из автобусов на мороз из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса.