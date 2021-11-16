Москва, , 12:19 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за последние сутки на 36 818 случаев. Об этом 16 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Коронавирус Cdc.gov

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Суточный прирост постепенно снижается. Днём ранее в стране выявили 38 420 случаев заражения. Суммарное число заражений за весь период пандемии, согласно данным штаба, составило 9 145 912.

Среди регионов России по уровню прироста заражений сменился лидер — список возглавил Санкт-Петербург. В городе за сутки зафиксировали 3131 новый случай. На второе место спустилась Москва — 2606. Также сложная ситуация остаётся в Подмосковье (2043) и Самарской области (1793). Замыкает первую пятёрку Крым — 859.