Минск, , 12:19 — REGNUM Мигранты из лагеря беженцев на границе Польши с Белоруссией начали ломать заграждение на пограничной нейтральной полосе, а также бросать камни в польских силовиков. Об этом 16 ноября сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Телеграмм-канале.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В лагере беженцев внезапное оживление: мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в поляков камни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что силовики Польши в ответ на это применили слезоточивый газ против беженцев.

Кроме того, к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как несколько человек со стороны беженцев бросают камни в направлении польских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Богдан Петренко заявил, что Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.