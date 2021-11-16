Тбилиси, 16 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В больнице, расположенной в тюрьме №18 в Тбилиси, созданы все необходимые условия для медицинской помощи бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом говорится в видеоролике, который 16 ноября опубликовала Пенитенциарная служба минюста республики в соцсети Facebook.

Special Penitentiary Service of Georgia Операционная в тюрьме № 18 в Тбилиси

«Разговоры о ненадлежащем медицинском оборудовании и оборудовании учреждения преувеличены и являются попыткой ввести общественность в заблуждение», — говорится в видеоролике.

В нём также была показана операционная, расположенная в тюремной больнице, и медицинское оборудование. Сообщается, что в этом медучреждении также есть лаборатория, оснащение которой позволяет проводить клиническую, биохимическую, иммунологическую и серологическую диагностику.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.