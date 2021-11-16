Москва, , 12:18 — REGNUM Планируемое наращивание госдолга достаточно безопасно для финансовой системы России. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал прогнозы Счетной палаты РФ о том, что объем госдолга РФ может увеличиться до 21,1% от ВВП.

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«Дело не только в том, что отношение госдолга к ВВП в России очень невелико. Но также в том, что сейчас в мире очень невысокие — исторически — ставки по заимствованиям, по крайней мере в долларах и евро. Однако, поскольку заимствования планируется осуществлять на внутреннем рынке, многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся снизить инфляцию в ближайшем году, — сказал Ермолаев. — Конкретный процент безопасной верхней границы госдолга назвать невозможно. Но с высокой долей вероятности мы можем сказать, что отношение госдолга к ВВП в России вполне безопасно наращивать процентов до 50 при нынешней реальной стоимости заимствований».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что растущий государственный долг РФ указывает на наличие бреши в государственных финансах.

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