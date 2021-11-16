Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительные приговоры бывшим сотрудникам правоохранительных органов, входивших в состав банды полицейских-наркоторговцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

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Согласно решению суда, «оборотни в погонах» и оказавшийся вместе с ними на скамье подсудимых ростовчанин лишены свободы сроком от пяти до 15 с половиной лет колонии строго режима.

ИА REGNUM напоминает, что скандал с найденными в отделе полиции № 4 Ростова-на-Дону наркотиками произошёл летом 2018 года. Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотических средств и участковый хранили на работе приобретённые наркотики и психотропные вещества. Наркозависимых «оборотни в погонах» заставляли распространять запрещённые вещества через «закладки». Бывшие полицейские признаны виновными и в получении взяток.

Группировкой руководил главный наркоборец Ленинского района Ростова-на-Дону, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство.

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