Петрозаводск, , 12:22 — REGNUM В лечащих коронавирус стационарах Карелии подавляющее число пациентов не проходили ранее вакцинацию. За последние несколько дней скончались пять пациентов в возрасте от 33 до 55 лет, заболевших COVID-19. Об этом 16 ноября сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«В ковидных стационарах — поголовно непривитые. Врачи спасают больных в тяжелейшем состоянии. Но мы продолжаем терять людей», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что среди умерших в больницах в последние дни пятеро пациентов были в расцвете сил, в возрасте от 33 до 55 лет. Лишь у двоих из них была патология сердечно-сосудистой системы, остальные сопутствующими хроническими заболеваниями не страдали.

«У всех — крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции. Лечение, в том числе интенсивная терапия и реанимация, проведено в полном объеме, но спасти больных не удалось. Все эти пациенты были не привиты», — добавил Охлопков.

Кроме того, пятеро пожилых жителей Олонецкого района с тяжелыми сопутствующими заболеваниями умерли в госпитале и инфекционной больнице только за последние дни.

«Всего 38% взрослого населения в районе привито против коронавируса. Выводы очевидны», — добавил глава минздрава Карелии.

Отметим, по данным на 16 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 79 666 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9363 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 315 инфицированных (43 — дети), что на 22 человека меньше, чем днем ранее, из них непривитых — 309 человек (98,1%).

В настоящий момент в стационарах получают лечение 979 пациентов, в состоянии средней тяжести — 917 человек, в тяжёлом состоянии — 59 (из них непривитых — 58). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

Выздоровели в Карелии с начала пандемии 75 028 человек, за последние сутки — 306 человек. За последние сутки зарегистрированы три летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1043 жителей Карелии.

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