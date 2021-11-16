Волгоград, 16 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Кавалер пяти орденов Красной Звезды, почётный гражданин Волгоградской области Михаил Терещенко отмечает 16 ноября 99-й день рождения. С праздником его поздравил губернатор Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Volganet.ru Администрация Волгоградской области

Михаил Терещенко — участник военного парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Он защищал Москву, с освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. После Великой Отечественной войны ветеран участвовал в освоении космического пространства, масштабной работе по созданию ядерного щита страны.

В ноябре 2020 года Михаил Терещенко удостоен высшей награды региона — ему присвоено звание почётного гражданина Волгоградской области.