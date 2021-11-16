Челябинск, , 12:14 — REGNUM В Челябинской области за сутки снизилось число больных COVID-19. Это следует из официальных сообщений оперштаба.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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На утро 15 ноября их было 18 391 человек. А к утру количество снизилось до 18 361. Ранее в регионе выявили одинаковое количество заразившихся коронавирусом и уже выздоровевших. Кроме того, 30 граждан скончались от ковида. На их количество и сократилось общее число больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили 119 754 заразившихся. А выздоровел пока 95 361 пациент.