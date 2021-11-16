16 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Эти усилия также направлены на то, чтобы не дать российским властям пойти на дальнейшую агрессию против Украины.

Максим Исаев, , 17:58 — REGNUM США и их европейские союзники обсуждают возможные ответные меры, если президент России Владимир Путин предпримет военные действия против Украины. Такие меры включают в себя новые санкции в отношении Москвы и дальнейшую помощь Киеву в сфере безопасности, пишут со ссылкой на источники Альберто Нарделли, Сами Адгирни и Дженнифер Джейкобс в статье, вышедшей 15 ноября в Bloomberg.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источников, с идеей пакета мер в обсуждениях с европейскими коллегами высокопоставленные официальные лица США выступили на прошлой неделе, заявив, что администрация Байдена уже разрабатывает список вариантов противодействия возможным действиям России.

Пока планирование находится на ранней стадии, даже в США, и прежде чем Брюссель и Вашингтон начнут искать поддержки этих шагов со стороны других стран, нужно провести дополнительные обсуждения. Однако о таком развитии событий стали говорить после того, как США забили тревогу по поводу возможных планов России «вторжения» на Украину.

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Такое развитие событий происходит на фоне обострения напряженности между Москвой и Европейским союзом по широкому спектру вопросов, от мигрантов до поставок энергоносителей. Кремль отрицает такое намерение.

Беженцы на белорусско-польской границе. Gpk.gov.by

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Эти усилия также направлены на то, чтобы не дать российским властям пойти на дальнейшую агрессию против Украины. Таким образом, отмечают источники агентства, Запад дает понять, что ответ будет решительным и скоординированным. Собеседники Bloomberg отказались указать, что могут включать в себя эти меры, однако с учетом уже жестких санкций в отношении многих секторов российской экономики, включая ее оборонный и финансовый секторы, остается одна областью для атаки, возможно, это будет энергетика. Представитель Белого дома не стал комментировать этот вопрос.

100 тыс. военнослужащих

Президент России Владимир Путин ранее уже размещал большое количество войск возле границы с Украиной, в том числе в начале этого года, когда он направил в Крым и другие районы более 100 тыс. военнослужащих, а также танки, боевые самолеты и военные корабли. Он на протяжении нескольких недель «не желал» прислушиваться к Киеву и западным государствам, которые призывали его пойти на деэскалацию. Войска же свои российский лидер отвел лишь в конце апреля.

Эти трения произошли на более широком фоне. Мало того, что снова наращивается численнось войск — президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что Москва «концентрирует почти 100 000 солдат» у границы, — но и из-за рекордно высоких цен на газ ЕС становится уязвимым перед щедростью России в отношении поставок. Государства — члены ЕС, включая Польшу, также обвинили Россию в разжигании кризиса с беженцами, поскольку ее союзник Белоруссия способствует потоку мигрантов в этот блок.

15 ноября в ходе телефонной беседы с российским лидером, во время которой также поднимался вопрос мигрантов, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж защищает суверенитет Украины. Однако Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, обрушился с критикой на правительство в Киеве, напоминая о том, что тот недавно применил беспилотник против поддерживаемых Россией «сепаратистов», и назвал недавние военно-морские учения США и их союзников в Черном море «провокационными».

Cовместные учения Украины и США Mil.gov.ua

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель дважды звонила российскому лидеру, чтобы обсудить нынешнюю напряженность. Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили наращивание потенциала Украины во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.

«Мы видим необычную концентрацию войск, и мы знаем, что Россия уже проявляла готовность использовать эти типы военного потенциала и раньше для проведения агрессивных действий против Украины», — заявил журналистам 15 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Такое наращивание военного потенциала также сокращает время между принятием решения в России и моментом, когда они смогут осуществить военную агрессию», — добавил он.

Обвинения безосновательны, заявили в Кремле.

Со своей стороны, 12 ноября Кремль отверг слухи о потенциальном вторжении, назвав их «необоснованными» и заявив, что передвижение войск на собственной территории России является внутренним делом. Источники, близкие к Кремлю, отмечают, что российское руководство стремится дать четкий сигнал Западу, что Москва не потерпит дальнейшего расширения военных связей НАТО с Украиной, но она не стремится к более широкой войне.

Градус обострения весеннего кризиса на границе удалось понизить после того, как Байден позвонил Путину и предложил провести саммит, который и состоялся в июне. Но украинские официальные лица заявляют, что Кремль не отвел все силы, которые он сосредоточил в то время.

«После последних военных учений на границе российские войска были выведены», — заявил журналистам 15 ноября глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Тем не менее, продолжил он, российские силы не вывели свое оборудование, «поэтому есть возможность их оперативного разворачивания, потому что тяжелое вооружение уже на месте».

По словам двух человек, весной в США был разработан пакет возможных мер противодействия, аналогичный обсуждаемому сейчас. В начале этого года ЕС поручил своей внешнеполитической службе разработать варианты ответа на любые дальнейшие шаги России, но эти усилия застопорились, добавил один источник. В свою очередь, как отметили два собеседника агентства, на этот раз США готовятся поделиться с союзниками дополнительной информацией, которая вызвала беспокойство Вашингтона, чтобы заручиться поддержкой совместных ответных мер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО. 2021 Nato.int

Серьезные последствия

После встречи со своим украинским коллегой в Брюсселе 15 ноября министры иностранных дел Франции и Германии предупредили в совместном заявлении, что «любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия».

"Мы пришли к единому мнению, что с Россией будет вестись определенная коммуникация, чтобы отбить у нее желание идти на те или иные агрессивные действия», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В начале ноября США направили директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса с визитом в Москву, чтобы выразить озабоченность по поводу нынешнего наращивания сил. Он разговаривал с Путиным по телефону, но никаких явных признаков изменения курса со стороны Кремля за этим не последовало.

Агентство напомнило, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной впервые обострилась в 2014 году, когда Москва «аннексировала» Крымский полуостров и поддержала «сепаратистское восстание» на востоке страны. В результате против РФ были введены санкции США и ЕС, однако конфликт, жертвами которого стали уже 13 тыс. человек, остановить так и не получилось.