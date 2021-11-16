Джакарта, , 12:13 — REGNUM Использование цифровой дипломатии растет, особенно после пандемии, когда люди были вынуждены больше полагаться на технологии. Об этом, как сообщает Antara, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезия на карте Юго-Восточной Азии TUBS

«Цифровая дипломатия все еще существует, и потребность в ней будет расти», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, обеспокоенность по поводу кибербезопасности, конфиденциальности данных и управления интернетом должна быть устранена, чтобы создать надежную среду цифровой дипломатии.

Ретно Марсуди приняла участие в конференции, которая проводилась в онлайн-формате с острова Бали и была посвящена теме «Разоблачение цифровой дипломатии в новых условиях». В конференции приняли участие около 21 страны, включая Австралию, Бруней, Камбоджу, Финляндию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Вьетнам и Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве внутренних дел Индонезии заявили, что власти хотят объявить 1 марта национальным праздником.

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