Киев, , 12:10 — REGNUM Статьи об Украине президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева «загнали в угол» украинского лидера Владимира Зеленского, унизили его и не дали ему возможность сформировать адекватный ответ. Об этом 16 ноября заявил экс-посол Украины в Белоруссии и бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный в беседе с порталом Espreso.

Владимир Зеленский Kvartal95 official

«Как быстро россияне загнали его в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти обидные вещи в том, что господин Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопрос учителя не то что ответ дать не может, а даже элементарный звук произнести», — сказал Бессмертный.

Также украинский дипломат отметил, что, по его мнению, СМИ Украины не могут ответить российским, а Киев «в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую».

Отметим, ранее вышедшие статьи президента России «Об историческом единстве русских и украинцев» и зампредседателя Совета безопасности РФ «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» в том числе говорят о вмешательстве внешних сил во внутренние дела Украины, в результате чего с этой страной стало невозможно взаимодействовать.