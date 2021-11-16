Москва, 16 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Указом о поддержке республик Донбасса президент России Владимир Путин дал возможность активно развивать бизнес в ЛДНР и выходить без пошлин и количественных ограничений на российский рынок. У Белоруссии таких привилегий нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Mchs.gov.ru Гуманитарная помощь для Донбасса

«Это реальное выравнивание для предпринимательства, учетом того, что гражданин России, живущий в ЛДНР и ведущий бизнес в этих республиках, может регистрировать одну фирму там, другую в России и получать таким образом отличную возможность работать на обоих рынках.

Плюс Путин поручил унифицировать сертификаты на товары, что снимает уже внутрироссийские препоны и скоро мы сможем увидеть в гипермаркетах продукты с надписью «произведено в ЛНР (ДНР)).

Фактически ЛДНР становятся новым оффшором. Сейчас российские предприниматели начнут вкладываться в ЛДНР. Можно много кооперационных цепочек создать с хорошей нормой прибыли», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об указании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР.

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