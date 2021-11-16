Симферополь, 16 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Уровень объектов размещения в Республике Крым на новогодние праздники достиг 60%, данные опубликовало регионального министерство курортов и туризма 16 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По информации главы минкурортов Вадима Волченко, в отдельных крупных семейных курортных комплексах уровень бронирования номеров уже достигает 90%. Волченко добавил, что раннее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, только за восемь месяцев 2021 года Крым посетили более семи миллионов туристов. С конца октября власти региона ужесточили правила заселения в гостиницы Крыма — для этого необходимо предъявить документ о вакцинации против коронавируса либо о перенесенном заболевании, для тех, кто имеет медотвод, необходим отрицательный результат ПЦР-теста.