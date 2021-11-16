Москва, , 12:10 — REGNUM В случае отключения от SWIFT Россия имеет альтернативные возможности по обеспечению внутренних платежей и в некоторой мере по выполнению расчетов с зарубежными контрагентами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала рассуждения аудитора Счетной палаты РФ Алексея Саватюгина о возможности отключения РФ от системы SWIFT.

Логотип платёжной системы SWIFT Swift.com

«Учитывая, что Российская Федерация серьезно интегрирована в международную экономику, имеет финансовые обязательства перед зарубежными кредиторами, удовлетворяет спрос нерезидентов, заинтересованных в российском экспорте, отключение России от системы SWIFT — шаг, который противоречит логике бизнеса, — сказала Воронкова. — Финансово невыгодно отключение России от SWIFT и самой организации. По числу участников в системе SWIFT Россия на втором месте в мире после США — 600 участников, каждый из которых осуществляет платежи за внутренний и международный трафик».

По ее словам, иллюзорность перспективы отключения России от SWIFT доказывает и то, что этот сценарий санкционного давления на РФ не решаются реализовать с 2014 года, когда он был упомянут впервые.

«В случае отключения от SWIFT Россия имеет альтернативные возможности по обеспечению внутренних платежей и в некоторой мере по выполнению расчетов с зарубежными контрагентами, в первую очередь из стран СНГ и ЕАЭС, которые присоединились к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В 2020 год доля сообщений через СПФС составила почти пятую часть от внутрироссийского трафика, увеличившись почти вдвое. К 2023 году предполагается, что СПФС примет треть внутреннего трафика. Правда, из-за технологических особенностей скорость СПФС несколько ниже SWIFT», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что США не смогут следить за Россией, если отключат ее от системы SWIFT.

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