Тес-Хемский район, Тува, , 12:09 — REGNUM В селе Самагалтай Тес-Хемского района Тувы в ходе семейного конфликта подросток ударил отца ножом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мужчина 1966 года поступил в больницу с колото-резаными ранениями груди днём 15 ноября.

С ножом Цитата из х∕ф «Хэллоуин». Реж. Джон Карпентер. 1978. США

13-летний мальчик рассказал полицейским, что придя в тот день после школы домой, увидел пьяного отца, кричащего на мать. Школьник попросил его прекратить ругань, однако тот не отреагировал. Тогда он толкнул отца, после чего мужчина ударил сына кулаком в живот.

«Когда подросток взял кухонный нож, чтобы заставить отца уйти из дома, мужчина не прекратил вести себя агрессивно и велел сыну ударить его, обзывая, что он трус. Из-за злости от слов отца в свой адрес подросток один раз ударил его ножом в область груди», — отметили в ведомстве.

Подросток по факту происшествия поставлен на профилактический учёт. При этом в школе, как отмечается, мальчика характеризовали положительно — он является старостой класса, принимает активное участие в общешкольных мероприятиях. Отец был ранее судим за угрозу убийством, нападение на представителя власти.