Якутск, 16 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Министерству транспорта поручено обдумать круглогодичное функционирование федеральных автодорог Якутии «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе правительства региона.

Зимник. Якутия

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Для того, чтобы у автомобилистов региона появилась возможность передвигаться по дорогам не только по зимникам, необходимо будет построить пять мостов и оборудовать 850 км дороги в Иркутской области.

Промежуточный доклад об исполнении этого поручения Владимир Путин ждёт в июле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре работы по улучшению функциональности федеральных дорог в республике предложил включить в стратегию транспортного развития России до 2035 года глава Якутии Айсен Николаев. Своё предложение он высказал на заседании Госсовета по транспорту. Он подчеркнул, что пока три федеральных автодороги в Якутии «Лена», «Колыма» и «Вилюй» в течении пяти месяцев в году не функционируют полноценно из-за отсутствия мостов. Решение этой проблемы необходимо внести в стратегию, потому что цель документа — обеспечение транспортной связанности страны.