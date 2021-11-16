Москва, , 12:08 — REGNUM До июля 2022 года существенного роста ипотечных ставок не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России снизился спрос на новостройки.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Бум ипотечного кредитования за период с июля 2020 года по июль 2021 был очень серьёзный. И многие граждане воспользовались возможностью получить кредит. Ужесточение условий снизило спрос на покупку новостроек, и далее, если банки будут поднимать ставки, а это вполне вероятно, поскольку ключевая ставка выросла, то спрос продолжит снижаться, — сказала Ермилова. — Помимо этого, банки не хотят выдавать необеспеченные и высокорисковые кредиты гражданам, которые уже обзавелись займами. Также стоит отметить, что относительно дешевое кредитование вызвало рост цен».

Как полагает Ермилова, что касается ипотечного кредитования, то до июля 2022 года существенного роста ипотечных ставок не будет, пока действуют государственные программы.

«Далее все будет зависеть от того, какие решения примет правительство страны», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ снижение спроса на новостройки связано, с одной стороны, с дефицитом качественного жилья, а с другой — с насыщением рынка.

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