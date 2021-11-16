Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Свердловской области руководителя предприятия подозревают в преступление коррупционного характера. Об этом сообщили в пресс-службе областного СКР.

Picserver.org Коррупция

Мужчина работал руководителем одного из унитарных предприятий региона. По версии следствия, весной 2019 года он воспользовался служебным положением и заключил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем. По договору фирме должны были предоставлять необходимую продукцию, однако обе стороны договора знали, что его условия выполняться не будут. Руководитель предприятия перевел юридическому лицу деньги за поставку несуществующих продуктов, после чего стороны разделили их между собой. Таким образом, бюджету муниципального образования был причинён материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями». Сотрудники СКР продолжают сбор и закрепление доказательств.