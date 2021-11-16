Лима, 16 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Восстановление экономики после пандемии COVID-19 стало одной из тем, обсуждавшихся на встрече президента Перу Педро Кастильо и секретаря Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) Алисии Барсена. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на офис президента Перу.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Также среди затронутых тем — актуальность структурных реформ для устранения социальных разрывов и организация 40-й сессии Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна.

Стороны также обсудили поддержку компаний и рабочих мест, находящихся в зоне риска, усиление роли международных финансовых институтов и антикризисную политику.

На встрече присутствовали министры экономики и финансов Педро Франке и иностранных дел Оскар Мауртуа.