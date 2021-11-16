Ташкент, , 12:05 — REGNUM АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и государственное унитарное предприятие «Тошкент метрополитени» подписали меморандум о взаимодействии в области, связанной с концепцией развития метрополитена города Ташкента. Меморандум будет действовать в течение 2022−2032 годов.

Как сообщает Министерство транспорта Узбекистана, в рамках документа стороны намерены осуществлять взаимодействие в сферах, связанных с развитием инфраструктуры, подвижного состава, пассажирских перевозок, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в интересах социально-экономического развития Республики Узбекистан.

В ведомстве считают, что подписание документа поможет более эффективной деятельности ГУП «Тошкент метрополитени» в направлении модернизации инфраструктуры и обновления подвижного состава, внедрения цифровой системы управления процессами с применением современных информационных технологий, совершенствования систем безопасности, внедрения микропроцессорных систем управления и диспетчеризации движения и другое.

Подписи под документом поставили генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа и начальник Ташкентского метрополитена Рахмонбек Усманов.