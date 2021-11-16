Кемерово, , 12:05 — REGNUM Жители Кемеровской области активно подписывают петицию за отмену QR-кодов. По данным на 16:00 (время местное) сегодня, 16 ноября, её поддержали почти 11 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Её автор обратилась к губернатору региона Сергею Цивилеву с призывом отменить решение о введении системы QR-кодов в ТЦ и общепите.

«QR-коды как двойные стандарты. Тысячу людей на массовых мероприятиях в Шерегеше, как и тысячи людей на праздновании 300-летия Кузбасса! Мы живем в противоречиях, которые открыто намговорят: подчиняйтесь, живите в выборе без выбора, соглашайтесь и живите по законам, или сводам правил беззаконных», — уточнила она свою позицию.

Автор обращения подчёркивает, что хочет доверять власти, хочет честности и открытости. И подчёркивает, что ей надоели двойные стандарты, которые встречаются в решениях.