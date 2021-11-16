Сидней, Австралия, 16 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 16 ноября, министр полиции штата Новый Южный (юго-восток Австралии) Уэльс Дэвид Эллиотт сообщил, что жители более 800 домов в населенном пункте Форбс будут эвакуированы в течение следующих 24 часов. Причиной экстренных мер послужил паводок, вызванный разливом реки из-за мощных ливней, передает телеканал Nine News.

Сергей Кондаков Паводок

Ожидается, что в ночь на 17 ноября уровень воды в реки Лахлан достигнет критической отметки. Ранее предполагалось, что это произойдет позже на этой неделе или в начале следующей.

«Паводок будут равен по силе наводнению, которое мы видели в Форбсе в 2016 году», — заявил Эллиотт.

Министр отметил, что в местные службы быстрого реагирования от граждан уже поступило более 1800 запросов о помощи.