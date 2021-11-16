Кадыров пригрозил отключить газ в домах халатных чиновников
Чечня, 16 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Чечне фиксируются случаи прекращения подачи газа в дома граждан. Причиной того, что добросовестные плательщики оказываются без газоснабжения, являются изношенность газовых сетей либо кустарное подключение к газовой трубе. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал принять жесткие меры для тех, кто виновен в таких случаях.
«В дома ответственных лиц будет отключена подача газа, если они не примут должных мер. Пусть на себе ощутят, каково зимой жить без голубого топлива», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Кадырова, жители не должны страдать из-за чьей-то халатности, поэтому у него «состоялся серьезный разговор с руководителями профильных министерств, ведомств, компаний», в ходе которого глава Чечни пригрозил оставить без газоснабжения виновных в срывах поставок газа в дома жителей республики.
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