Чечня, 16 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Чечне фиксируются случаи прекращения подачи газа в дома граждан. Причиной того, что добросовестные плательщики оказываются без газоснабжения, являются изношенность газовых сетей либо кустарное подключение к газовой трубе. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал принять жесткие меры для тех, кто виновен в таких случаях.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В дома ответственных лиц будет отключена подача газа, если они не примут должных мер. Пусть на себе ощутят, каково зимой жить без голубого топлива», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, жители не должны страдать из-за чьей-то халатности, поэтому у него «состоялся серьезный разговор с руководителями профильных министерств, ведомств, компаний», в ходе которого глава Чечни пригрозил оставить без газоснабжения виновных в срывах поставок газа в дома жителей республики.

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