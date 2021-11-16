Сидней, Австралия, 16 ноября 2021, 12:08 — REGNUM Полиция Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) не считает, что перекрытие протестующими железнодорожных путей в знак протеста против добычи и транспортировки угля является осуществлением мирного права на протест. Поэтому в полиции уже предупредили, что гражданам, нарушающим правила ж/д перевозок, грозит до 25 лет тюрьмы. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Уголь
Уголь
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Полиция Нового Южного Уэльса уже сформировала мобильный отряд для предотвращения незаконных протестов на железнодорожных путях в регионах Хантер и Ньюкасл. В свою очередь в ходе пресс-конференции министр полиции штата Дэвид Эллиотт заявил, что такие протесты — это «не что иное, как экономический вандализм».

«Полиция проявляет нулевую нетерпимость к тем, кто хочет нарушить работу нашей железнодорожной системы», — отметил Эллиотт.

«Мы также получили юридические разъяснения, согласно которым тем, кто подвергает опасности свою жизнь и жизнь железнодорожников, грозит до 25 лет лишения свободы», — добавил министр.