Сидней, Австралия, 16 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Полиция Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) не считает, что перекрытие протестующими железнодорожных путей в знак протеста против добычи и транспортировки угля является осуществлением мирного права на протест. Поэтому в полиции уже предупредили, что гражданам, нарушающим правила ж/д перевозок, грозит до 25 лет тюрьмы. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

bycfotografem Уголь

Полиция Нового Южного Уэльса уже сформировала мобильный отряд для предотвращения незаконных протестов на железнодорожных путях в регионах Хантер и Ньюкасл. В свою очередь в ходе пресс-конференции министр полиции штата Дэвид Эллиотт заявил, что такие протесты — это «не что иное, как экономический вандализм».

«Полиция проявляет нулевую нетерпимость к тем, кто хочет нарушить работу нашей железнодорожной системы», — отметил Эллиотт.

«Мы также получили юридические разъяснения, согласно которым тем, кто подвергает опасности свою жизнь и жизнь железнодорожников, грозит до 25 лет лишения свободы», — добавил министр.