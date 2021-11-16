Балаково, Саратовская область, 16 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Жителю города Балаково Саратовской области по решению суда назначили штраф в размере 40 тыс. рублей. 39-летний мужчина признан виновным по уголовному делу о получении малолетним ребенком травм в результате выстрела из огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

carlos5847 Пистолет

Мужчина имел лицензию на владение огнестрельным оружием (пистолет модели МР-461 «Стражник»). 3 июля 2021 года около 22:30 (местное время) он вместе с семьей находился по месту жительства в одном из домов дачного кооператива Балаковского района. Мужчина не обеспечил безопасное хранение огнестрельного оружия и не исключил доступ к нему посторонних лиц, а передал его своей супруге, которая оставила пистолет без присмотра в прихожей. В это время трехлетний сын взял пистолет в руки и произвел из него один выстрел. В результате мальчик получил проникающее огнестрельное ранение головы, термические ожоги лица и рук.

Мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму в 40 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, 25 октября в городе Балаково на территории школы №13 был задержан вооруженный мужчина. Мужчина заявил, что является выпускником данного учреждения и хотел подарить оружие любимой школе.

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