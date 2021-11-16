Калуга, 16 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В калужской средней общеобразовательной школе № 47 прошло памятное мероприятие, посвящённое выпускнику, сотруднику ОМОН сержанту полиции Евгению Никитину, который погиб 7 ноября 2011 года в Северо-Кавказском регионе при выполнении служебно-боевых задач. Сержант Никитин был награждён медалью «За отвагу» посмертно. Об этом сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Калужскойобласти.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Калужской области В калужской школе № 47 почтили память выпускника — сержанта полиции Евгения Никитина

Участники митинга возложили красные гвоздики к мемориальной доске Евгения Никитина и почтили память погибшего минутой молчания. В мероприятии приняли участие представители ОМОН регионального управления Росгвардии, сотрудники МВД, учащиеся и преподаватели образовательного учреждения, родственники и друзья погибшего.

«Мы будем всегда помнить о наших отважных коллегах и передавать эту светлую память подрастающему поколению, тем самым воспитывая их в духе героизма и постоянной готовности прийти на помощь людям», — отметил заместитель командира ОМОН полковник полиции Валерий Дворников.

В завершение мероприятия росгвардейцы провели для школьников урок мужества, на котором рассказали об истории отряда и показали архивные видеоматериалы из служебных командировок.