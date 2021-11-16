София, , 11:58 — REGNUM В течение ближайшего месяца цены на бензин и дизельное топливо, а также некоторые марки машинного масла в Болгарии вырастут на 30%. Об этом 16 ноября со ссылкой на Министерство финансов служебного правительства РБ сообщает софийская газета «Дума».

Согласно прогнозам болгарского Минфина, до конца декабря София не сможет реализовать программу сдерживания стоимости горюче-смазочных материалов и предотвратить «спекулятивные процессы» в этой отрасли. «Учитывая, что инфляция в РБ к концу 2021-о года ускорится до 4,5%, подобное подорожание станет необратимым процессом», — говорится в правительственном заявлении. В то же время действующие болгарские власти пообещали не допустить в стране «энергетического кризиса».

Напомним, только за период 2020 — 2021 годов стоимость бензина и ДТ в Болгарии изменялась в сторону увеличения не менее пяти раз. Попытки болгарских властей ввести государственное регулирование в указанной сфере неизменно заканчивались провалом.