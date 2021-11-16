Дубай, ОАЭ, , 11:58 — REGNUM Первые испытания беспилотного ударного вертолёта «Термит», в ходе которых также были осуществлены пуски корректируемых авиационных ракет с его борта, провели в России. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в интервью РИА Новости.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложенные концерном («Калашников». — ред.) авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», — заявил он.

При этом такой запуск ракет с борта ударного вертолетного дрона стал первым в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что в США создан ударный дрон, способный нести вооружение, обеспечивающее ему беспрецедентную огневую мощь в своём классе.