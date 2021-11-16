Махачкала, , 11:58 — REGNUM В Дагестане в результате аварии на линиях электропередачи 16 ноября остались без света около 152,8 тыс. жителей. По данным энергетиков, остановка электроснабжения произошла из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

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Отключенными от энергоснабжения остаются жители 15 районов, в том числе Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского и Гумбетовского районов, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».

В настоящее время для восстановления подачи электричества мобилизованы 77 бригад электриков. Ранее сообщалось, что энергетики компании переведены на особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий в Дагестане. К аварийно-восстановительным работам готовы 173 бригады в количестве 678 человек.