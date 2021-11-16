Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM В Государственном Эрмитаже завершилась реставрация живописного портрета императрицы Марии Федоровны кисти французской художницы Элизабет Виже-Лебрен. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе музея.

Отреставрированный живописный портрет императрицы Марии Федоровны кисти французской художницы Элизабет Виже-Лебрен Пресс-служба Государственного музея Эрмитаж

Портрет был выполнен по заказу императора Павла I. Его супруга Мария Федоровна изображена в парадном придворном платье с орденом Святой Екатерины и черной лентой Мальтийского ордена. До 1918 года картина вместе с другими портретами членов императорской семьи находилась в Романовской галерее Зимнего дворца. В 1941 году полотно было накатано на вал и отправлено в эвакуацию в Свердловск, и оставалось на валу и после возвращения в Эрмитаж.

«После снятия картины с вала реставраторы обнаружили сильные деформации и изломы холста, а также местами осыпающийся красочный слой. Исследование живописи в свете видимой ультрафиолетовой люминесценции показало многочисленные поздние прописки и записи», — рассказали в музее.

Реставраторы укрепили красочный слой и грунт, устранили деформации холста, натянули картину на новый подрамник. После раскрытия живописи от поздних наслоений проявился авторский колорит, стали видны цветовые отношения оригинальной живописи, присущие знаменитой художнице. Завершающим этапом стало восполнение утрат красочного слоя и восстановление эстетической целостности картины.

«Сейчас для портрета изготавливается новая рама, после чего он будет размещен на постоянной экспозиции в Восточной галерее Зимнего дворца», — добавили в пресс-службе.

Картина с изображением Марии Федоровны — вторая отреставрированная работа из коллекции Государственного Эрмитажа в рамках совместной программы «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) и Эрмитажа. В марте 2021 года завершилась реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе.