Ташкент, , 11:57 — REGNUM В Узбекистане могут ввести запрет на продажу алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим 21-летнего возраста, сообщает Подробно. «Также планируется введение запрета на выставление и демонстрацию на прилавках торговых и сервисных объектов табачных изделий», сообщает издание со ссылкой на данные Законодательной палаты парламента Узбекистана.

Если закон вступит в силу, то продавец, осуществляющий продажу алкогольной и табачной продукции, будет обязан потребовать у покупателя, выглядящего моложе 21 года, документ, удостоверяющего его личность и возраст, а в случае отсутствия документа — отказать в продаже.

«Кроме того, в проекте закона прописано, что на прилавках торговых и сервисных объектов не допускается выставление и демонстрация табачных изделий. Никотиновые снюсы также будут отнесены к категории табачной продукции», — говорится в публикации.